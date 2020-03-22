МОК проводит экстренное заседание по вопросу проведения Олимпиады
Международный олимпийский комитет (МОК) проводит экстренное заседание, чтобы начать дискуссию с организаторами игр в Токио, передает NHK.
Обсуждается будущее соревнований, включая перенос Олимпиады.
Источники сообщают, что члены МОК планируют принять решение в течение месяца.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 13 тысяч человек, 95 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 316 тыс.
Ранее сообщалось о том, что Федерация легкой атлетики Франции просит перенести Олимпийские игры.