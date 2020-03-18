Макгрегор отреагировал на возможную отмену боя Хабиб — Фергюсон

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о возможной отмене поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса проведение мероприятия в США стало невозможным.

«Очевидно, что в настоящее время всем необходимо соблюдать меры безопасности и не собираться большими группами. Посмотрим, что решат Дана Уайт и UFC.

Но одно могу сказать точно: я никогда не уклонялся от боев, кем бы ни был соперник. Так намерен поступать и дальше», — цитирует Печально Известного Maxim.

Стоит отметить, что в своем последнем поединке Макгрегор на UFC 246 нокаутировал Дональда Серроне на 40 секунде встречи.

Ранее Хабиб рассказал, что нужно для проведения боя с Фергюсоном.