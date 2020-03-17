Черчесов отреагировал на решение перенести Евро на 2021 год

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о переносе чемпионата Европы на 2021 год, передает ТАСС.

17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел видеоконференцию, по итогам которой было принято решение перенести чемпионат Европы — 2020 на 2021 год из-за угрозы распространения коронавируса. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

«Понятно, что здоровье болельщика важнее, нежели тот турнир, к которому мы все стремились. Просим относиться друг к другу внимательнее, берегите себя и близких, мои пожелания — набраться терпения и удачи», — сказал Черчесов в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале сборной России.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более семи тысяч человек, 80 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 186 тысяч. В России выявлено 117 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что УЕФА рекомендовал завершить чемпионат России до 30 июня.