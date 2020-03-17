В «Валенсии» объявили о новых случаях заражения коронавирусом в клубе

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Испанский футбольный клуб «Валенсия» на официальном сайте объявила о новых случаях заражения коронавирусом среди членов основной команды клуба.

Имена заразившихся футболистов не разглашаются. Есть информация, что в стане «летучих мышей» выявлено около 35% положительных результатов тестов на коронавирус. Пять случаев заражения уже подтверждены, среди заболевших присутствуют экс-защитник «Зенита» Эсекьель Гарай, а также Эльяким Мангаля и Хосе Луис Гайя.

Стоит отметить, что в составе «Валенсии» выступает россиянин Денис Черышев.

Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более семи тысяч человек, 78 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 177 тысяч.

Ранее сообщалось, что УЕФА не имеет права определять чемпионов лиг.