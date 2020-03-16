Судья Федотов: «Краснодар» не получил пенальти за фол на Берге

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Отечественный арбитр Игорь Федотов заявил о том, что в матче «Сочи» — «Краснодар» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) судья Сергей Иванов не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота черноморского клуба за фол на шведском форварде Маркусе Берге. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, в данном эпизоде не имеет значения тот факт, смог ли после фола пробить нападающий по воротам или нет.

Напомним, что игра завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Владимира Федотова.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» по итогам тура оторвался на девять очков от второго места в турнирной таблице РПЛ.