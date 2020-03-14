Объявлены стартовые составы матча «Оренбург» — «Спартак»
Объявлены стартовые составы на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и московским «Спартаком».
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат, Деспотович, Фамейе.
Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Рогич, Чуканов, Силла.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Мирзов, Мельгарехо, Маркитесов.
Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Газовик» в 14:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что к «Ривер Плейту» из Буэнос-Айреса могут быть применены санкции со стороны Федерации футбола Аргентины из-за внутреннего карантина, на который ушли представители команды из-за распространения коронавируса.