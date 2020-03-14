Объявлены стартовые составы матча «Оренбург» — «Спартак»

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Объявлены стартовые составы на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и московским «Спартаком».

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат, Деспотович, Фамейе.

Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Рогич, Чуканов, Силла.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Мирзов, Мельгарехо, Маркитесов.

Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Газовик» в 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что к «Ривер Плейту» из Буэнос-Айреса могут быть применены санкции со стороны Федерации футбола Аргентины из-за внутреннего карантина, на который ушли представители команды из-за распространения коронавируса.