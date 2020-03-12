Тренер Медведевой отреагировал на отмену чемпионата мира из-за коронавируса

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Тренер двукратной чемпионкой мира Евгении Медведевой Брайан Орсер высказался об отмене чемпионата мира по фигурному катанию из-за коронавируса.

Турнир должен был пройти с 18 по 21 марта в Монреале.

«Я не могу комментировать решение властей Квебека. Для спортсменов и федерации это разочарование, так как они усердно готовились к чемпионату мира. Но здоровье и безопасность превыше всего», — цитирует Орсера РИА «Новости».

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более 4,5 тысяч человек, 68 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 124 тысячи.

Ранее клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» опубликовала заявление о распространении коронавируса в команде.