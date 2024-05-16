Стало известно, когда пройдет финал конкурса юных чтецов в «Артеке»

Финал XIII Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» состоится 20 и 21 мая в международном детском центре «Артек». Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе мероприятия.

«Я уже не первый раз буду судить финал конкурса «Живая классика» в Артеке, поэтому ожидания у меня грандиозные. Мне предстоит непростой выбор, я это осознаю, но обещаю оценивать объективно», — заявил один из членов жюри, актер Никита Тезин.

Отмечается, что этап будет состоять из двух частей — Всероссийского и Международного конкурса. Всего в финал вышли 15 детей, среди которых Никита Родионов из Бурятии, Георгий Агаджанов из Ростовской области, Данил Козлов из Иркутской области и др. Имена 15 участников из-за рубежа будут известны 18 мая.

Судейское кресло, помимо Тезина, заняли: руководитель продакшн-отдела ГПМ Радио Виктор Приворотский, прозаик Юрий Нечипоренко, заведующая музея А. С. Пушкина в Гурзуфе Татьяна Джакаева, режиссер Алена Иваниченко и др.

Поучаствовать в мероприятии приехали 400 детей из России, а также других 60 стран. Впервые в этом году к конкурсу присоединились Китай и Индия.

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