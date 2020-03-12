Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» переиграть «Анахайм»
«Сент-Луис Блюз» переиграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Блюз».
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев набрал в матче одно очко, на его счету заброшенная шайба.
Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм Дакс» — «Сент-Луис Блюз» — 2:4
1:0 — Хенрик (Линдхольм, Мэнсон),
1:1 — Барбашев (Кайру),
1:2 — Пьетранджело (Шенн, О'Райлли), 16:08;
2:2 — Хаканпяя (Хенрик), 33:28;
2:3 — Сэнфорд (О'Райлли, Бле). 37:13;
2:4 — Пьетранджело (Фолк), 59:00.