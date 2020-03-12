УЕФА 12 марта приостановит сезон в Лиге чемпионов, сообщают СМИ

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 12 марта приостановит сезон в Лиге чемпионов, сообщает El Larguero со ссылкой на журналиста AS Хавьера Маталланаса.

Такое решение может быть принято в связи со вспышкой коронавируса в Европе.

12 марта стало известно, что вирус был обнаружен у защитника туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, после чего команда, а также миланский «Интер», против которого туринцы провели последний матч, была закрыта на карантин.

Ранее сообщалось, что у игрока «Ювентуса» обнаружен коронавирус.