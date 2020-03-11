УЕФА может перенести матчи 1/8 финала ЛЕ из-за коронавируса
Союз европейских ассоциаций (УЕФА) может перенести матчи 1/8 финала Лиги Европы из-за коронавируса, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.
Напомним, итальянская «Рома» отказалась ехать в Испанию на матч с «Севильей». Испанская сторона не принимает рейсы из Италии.
«Сейчас УЕФА проводит встречу, на которой решает, откладывать ли матч между миланским «Интером» и испанским «Хетафе». Они могут перенести все матчи», — написал журналист.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 66 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 118 тысяч.
Ранее сообщалось о том, что каталонская «Барселона» хочет перенести матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским «Наполи».