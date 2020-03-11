УЕФА может перенести матчи 1/8 финала ЛЕ из-за коронавируса

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Союз европейских ассоциаций (УЕФА) может перенести матчи 1/8 финала Лиги Европы из-за коронавируса, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.

Напомним, итальянская «Рома» отказалась ехать в Испанию на матч с «Севильей». Испанская сторона не принимает рейсы из Италии.

«Сейчас УЕФА проводит встречу, на которой решает, откладывать ли матч между миланским «Интером» и испанским «Хетафе». Они могут перенести все матчи», — написал журналист.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 66 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 118 тысяч.

Ранее сообщалось о том, что каталонская «Барселона» хочет перенести матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским «Наполи».