РФС обратился в правительство Москвы за разъяснениями по указу Собянина

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Российский футбольный союз (РФС) попросил правительство Москвы дать дополнительные разъяснения по указу мэра столицы Сергея Собянина о запрете на массовые мероприятия, сообщает ТАСС.

«РФС обратился к правительству Москвы за дополнительными разъяснениями», — заявили в пресс-службе организации.

Запрет властей столицы на проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса действует до 10 апреля. На это время в Москве запланированы пять матчей чемпионата России по футболу, а также встречи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 66 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 118 тысяч.

Ранее сообщалось, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) сами определят формат проведения матчей после указа Собянина.