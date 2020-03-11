Фигуристы выступят на шоу дважды за день из-за указа Собянина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/499/12744499/MyCollages-pic905-895x505-49951.jpg">

Организаторы шоу «Россия, вперед!» приняли решение провести два выступления вместо одного из-за запрета на проведение в Москве мероприятий с числом участников свыше 5000 из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Шоу запланировано на 29 марта на арене «Мегаспорт». Зрители, купившие билеты на верхний ярус, смогут прийти на выступление, которое начнется в 13.00 мск. Второе шоу, как и запланировано, пройдет в 17.00. На каждом выступлении будет закрыт верхний ярус трибун.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому до 10 апреля в столице запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 66 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 118 тысяч.

Ранее сообщалось, что организаторы боя Александра Емельяненко подняли цены на билеты.