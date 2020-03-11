Олимпиаду-2020 в Токио могут перенести на два года из-за коронавируса

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Олимпийские игры 2020 года, которые должны состояться летом в Токио, находятся под угрозой срыва из-за мировой эпидемии китайского коронавируса.

Как стало известно Daily Mail, существует вариант, при котором турнир будет перенесен на два года. Это развитие событий, по мнению японского оргкомитета Харуюки Такахаши, наиболее вероятно, чем полная отмена соревнований, поскольку обернется меньшими финансовыми потерями для Международного олимпийского комитета (МОК).

Исполнительный комитет ОИ-2020 в свою очередь уверен, что турнир состоится в запланированные сроки — с 24 июля по 9 августа.

Вспышка нового коронавируса COVID-2019 впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабря прошлого года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 65 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 117 тысяч. На сегодняшний день случаи инфицирования зафиксированы на территории всей Европы, всего коронавирус распространился более чем на 100 стран.

Ранее сообщалось, что футбольные федерации просят перенести чемпионат Европы по футболу — 2020.