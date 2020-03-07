Правительство Великобритании рассмотрит вопрос об играх АПЛ без зрителей

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Правительство Великобритании рассмотрит вопрос о проведений игр Английской премьер-лиги (АПЛ) без зрителей из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает АР News.

По информации источника, власти Соединенного королевства прорабатывают варианты различные развития событий, одним из которых является проведение игр высшего дивизиона английского футбола при пустых трибунах.

Это поможет не потерять деньги от продажи телетрансляций и рекламы, а также позволит доиграть до конца нынешний сезон.

Напомним, что в настоящее время в турнирной таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что новичок каталонской «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт рассказал о своем переходе в стан сине-гранатовых.