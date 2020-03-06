Дисквалифицированный за допинг Устюгов подал апелляцию в CAS
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Адвокат Алексей Панич заявил, что бывший биатлонист Евгений Устюгов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации.
Устюгов, в пробе которого нашли оксандролон, лишился золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в эстафетной гонке. Также аннулированы все результаты с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014.
«Олимпийский чемпион Устюгов подал жалобу в CAS на решение IBU о дисквалификации», — цитирует Панича ТАСС.
Ранее Устюгов рассказал о поддельных подписях в его деле о допинге.