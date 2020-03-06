Ученица Тутберидзе установила рекорд юниорских ЧМ в короткой программе
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Российская фигуристка Камила Валиева установила рекорд юниорских чемпионатов мира в короткой программе.
Ученица российского тренера набрала за свое выступление 74,92 балла. В настоящее время спортсменка лидирует в короткой программе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.
Валиева является победительницей юниорского Финала Гран-при, а также чемпионкой России среди юниоров.
Ранее российская фигуристка поблагодарила тренерский штаб, с которым работает.