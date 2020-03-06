Панарин обновил личный рекорд по голевым передачам
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин обновил личный рекорд по результативным передачам за сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз» (6:5 ОТ) Панарин сделал три голевые передачи. Таким образом, в текущем сезоне Панарин выступил в роли ассистента 61 раз.
Хоккеист побил личный рекорд — в прошлом сезоне он ассистировал 59 раз.
Ранее сообщалось, что дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Рейнджерс».