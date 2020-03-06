Панарин обновил личный рекорд по голевым передачам

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин обновил личный рекорд по результативным передачам за сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз» (6:5 ОТ) Панарин сделал три голевые передачи. Таким образом, в текущем сезоне Панарин выступил в роли ассистента 61 раз.

Хоккеист побил личный рекорд — в прошлом сезоне он ассистировал 59 раз.

Ранее сообщалось, что дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Рейнджерс».