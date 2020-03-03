Александр Овечкин высказался о Коби Брайанте
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился воспоминаниями о легендарном баскетболисте Коби Брайанте, передает «Спорт-Экспресс».
Брайант погиб вместе со своей дочерью в авиакатастрофе в конце января 2020 года. Церемония прощания с баскетболистом прошла в конце февраля в Лос-Анджелесе.
«Для меня он был открытый, всегда улыбчивый человек. Довелось с ним познакомиться. Он легендарный и как спортсмен, и как человек. Жаль, что такие люди так рано уходят. Но это жизнь», — рассказал Овечкин.
Ранее сообщалось, что Овечкин стал 36-ым игроком в списке лучших бомбардиров НХЛ.