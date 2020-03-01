Российская биатлонистка Резцова взяла серебро в гонке преследования на ЧЕ

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Российская биатлонистка Кристина Резцова взяла серебро в гонке преследования на чемпионате Европы в белорусских Раубичах.

Спортсменка допустила два промаха и отстала от победившей белорусской биатлонистки Елены Кручинкиной (29:21,1; 0) на 17,6 секунды. Бронзу взяла представительница Швеции Элизабет Хегберг (+35,1; 3).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты остались без медалей чемпионата Европы в гонке преследования.

Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи

Женщины. Гонка преследования

1. Елена Кручинкина (Беларусь) — 29:21,1 (0);

2. Кристина Резцова (Россия) — + 17,6 (2);

3. Элизабет Хегберг (Швеция) — + 35,1 (3).