Российская биатлонистка Резцова взяла серебро в гонке преследования на ЧЕ

Российская биатлонистка Кристина Резцова взяла серебро в гонке преследования на чемпионате Европы в белорусских Раубичах.

Спортсменка допустила два промаха и отстала от победившей белорусской биатлонистки Елены Кручинкиной (29:21,1; 0) на 17,6 секунды. Бронзу взяла представительница Швеции Элизабет Хегберг (+35,1; 3).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты остались без медалей чемпионата Европы в гонке преследования.

Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи
Женщины. Гонка преследования
1. Елена Кручинкина (Беларусь) — 29:21,1 (0);
2. Кристина Резцова (Россия) — + 17,6 (2);
3. Элизабет Хегберг (Швеция) — + 35,1 (3).