Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию с биатлонистом Логиновым
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию с биатлонистом Александром Логиновым, сообщает РИА «Новости».
Напомним, что во время чемпионата мира, который проходил в Антхольце, гостиничный номер россиянина обыскивала итальянская полиция.
«По моему мнению, весь ажиотаж из-за Александра Касперовича, который является тренером Логинова. Зачем он туда приехал? Есть же тренеры сборной. У меня ощущение, что за Сашу никто не борется. Он остался один, поэтому не бежал масс-старт», — сказала Резцова.
Ранее журналист Дмитрий Губерниев не исключил уголовного преследования Логинова в Италии.