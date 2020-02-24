Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию с биатлонистом Логиновым

<img src="//img.gazeta.ru/files3/651/12973651/2020-02-22T132629Z_820741247_RC2P5F94IG09_RTRMADP_3_BIATHLON-WORLD-pic905-895x505-83155.jpg">

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию с биатлонистом Александром Логиновым, сообщает РИА «Новости».



Напомним, что во время чемпионата мира, который проходил в Антхольце, гостиничный номер россиянина обыскивала итальянская полиция.

«По моему мнению, весь ажиотаж из-за Александра Касперовича, который является тренером Логинова. Зачем он туда приехал? Есть же тренеры сборной. У меня ощущение, что за Сашу никто не борется. Он остался один, поэтому не бежал масс-старт», — сказала Резцова.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев не исключил уголовного преследования Логинова в Италии.