Шайба Барбашева принесла победу «Сент-Луису» в игре с «Миннесотой»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» оказался сильнее «Миннесоты Уайлд».

Встреча прошла на площади действующих обладателей Кубка Стэнли в Сент-Луисе и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Кайру, Брэйден Шенн, Оскар Сундквист и Иван Барбашев. Для отечественного хоккеиста эта шайба стала десятой в сезоне.

Единственный гол на свой лицевой счет у гостей оформил Маркус Фолиньо.

Стоит отметить, что этот успех стал для «блюзменов» четвертым подряд.

Ранее сообщалось, что действующий олимпийский чемпион Илья Ковальчук стал игроком «Вашингтон Кэпиталз».