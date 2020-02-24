Шайба Барбашева принесла победу «Сент-Луису» в игре с «Миннесотой»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» оказался сильнее «Миннесоты Уайлд».
Встреча прошла на площади действующих обладателей Кубка Стэнли в Сент-Луисе и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Кайру, Брэйден Шенн, Оскар Сундквист и Иван Барбашев. Для отечественного хоккеиста эта шайба стала десятой в сезоне.
Единственный гол на свой лицевой счет у гостей оформил Маркус Фолиньо.
Стоит отметить, что этот успех стал для «блюзменов» четвертым подряд.
Ранее сообщалось, что действующий олимпийский чемпион Илья Ковальчук стал игроком «Вашингтон Кэпиталз».