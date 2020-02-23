Драчев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил информацию о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии, сообщает Sports.ru/

22 февраля полиция в Антхольце обыскала номера Логинова, Касперовича и биатлониста Евгения Гараничева в шесть утра по итальянскому времени. У Логинова отобрали ноутбук и мобильный телефон.

«По итальянским законам, если ты принимал допинг, то на тебя могут завести дело. МИД очень сильно помог. К нам приехал представитель и всю ночь работал с нами. Если правоохранители не найдут улик, то дело будет закрыто», — сообщил Драчев.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что на Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии..