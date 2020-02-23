Касперович призвал главу СБР Драчева фильтровать речь

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Личный тренер действующего чемпиона мира по биатлону в спринтерской гонке Александра Логинова Александр Касперович призвал главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева фильтровать речь. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, функционер безосновательно назвал его «пассажиром».

«Количество аккредитаций ограничено, я признаю свою ошибку и прощу прощения. Но то, что Драчев назвал меня туристом — это неправильно. Фраза так себе, особенно из уст депутата Госдумы.

Надо фильтровать речь, находясь в публичном поле», — сказал Касперович.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов решил сняться с масс-старта.