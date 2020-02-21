Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Монреалю»

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«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Определить победителя в основное время команды не смогли, а в овертайме сильнее оказался «Монреаль». Победный бросок на свой счет записал Ши Уэбер.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прервал свою безголевую серию, открыв счет в матче.

Ранее сообщалось, что Овечкин прервал безголевую серию из пяти игр в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:4 (ОТ)

1:0 — Овечкин (Бекстрём), 07:29;

1:1 — Уэбер (Дано), 17:43;

2:1 — Эллер (Хагелин, Паник). 37:03;

2:2 — Галлахер, 38:37;

2:3 — Шьяро (Татар), 40:30;

3:3 — Уилсон, 59:39;

3:4 — Уэбер, 60:58.