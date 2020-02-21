Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Монреалю»
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«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Определить победителя в основное время команды не смогли, а в овертайме сильнее оказался «Монреаль». Победный бросок на свой счет записал Ши Уэбер.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прервал свою безголевую серию, открыв счет в матче.
Ранее сообщалось, что Овечкин прервал безголевую серию из пяти игр в НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:4 (ОТ)
1:0 — Овечкин (Бекстрём), 07:29;
1:1 — Уэбер (Дано), 17:43;
2:1 — Эллер (Хагелин, Паник). 37:03;
2:2 — Галлахер, 38:37;
2:3 — Шьяро (Татар), 40:30;
3:3 — Уилсон, 59:39;
3:4 — Уэбер, 60:58.