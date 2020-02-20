Норвежцы выиграли сингл-микст на чемпионате мира по биатлону
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Норвежские биатлонисты Марте Рейселанд и Йоханнес Бе завоевали золото в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Спортсмены прошли дистанцию за 34 минуты 19,9 секунды, допустив шесть промахов. Вторыми стали представители Германии (+17,6; 0+5 промахов). Третье место заняли французы (+29,8; 0+4).
Российские биатлонисты Лариса Куклина и Матвей Елисеев заняли седьмое место (+1.00,5; 0+6).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Кристина Резцова отказалась выступать за другую страну.
Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц
Сингл-микст
1. Норвегия — 34.19,9 (0+6);
2. Германия — +17,6 (0+5);
3. Франция — +29,8 (0+4).