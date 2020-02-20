«Лейпциг» в гостях обыграл «Тоттенхэм» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» в гостях обыграл лондонский «Тоттенхэм».
Встреча прошла в Англии на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 0:1.
В составе победителей сумел отличиться Тимолу Вернер, реализовавший одиннадцатиметровый удар на 58-ой минуте матча.
Ответная игра состоится на «Ред Булл Арене» 10 марта.
Стоит отметить, что в одной группе с подопечными Юлиана Нагельсманна находился петербургский «Зенит», вылетевший из розыгрыша главного клубного европейского турнира с последнего места своего квартета.
Ранее сообщалось, что в перенесенном матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» выиграл у лондонского «Вест Хэма».