«Лейпциг» в гостях обыграл «Тоттенхэм» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» в гостях обыграл лондонский «Тоттенхэм».

Встреча прошла в Англии на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 0:1.

В составе победителей сумел отличиться Тимолу Вернер, реализовавший одиннадцатиметровый удар на 58-ой минуте матча.

Ответная игра состоится на «Ред Булл Арене» 10 марта.

Стоит отметить, что в одной группе с подопечными Юлиана Нагельсманна находился петербургский «Зенит», вылетевший из розыгрыша главного клубного европейского турнира с последнего места своего квартета.

Ранее сообщалось, что в перенесенном матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» выиграл у лондонского «Вест Хэма».