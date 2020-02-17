Глава СБР Драчев призвал Логинова не слушать завистников

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев призвал ченмпиона мира — 2020 Александра Логинова не слушать завистников. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, от критиков, которые расплодились и находятся на каждом шагу, нет никакого толка, а есть один сплошной негатив.

«У нас этих критиков полная страна. Каждый мнит себя экспертом и пытается уколоть спортсменов. От них нет никакого толку, только и могут ругать, а не помогать», — сказал Драчев.

Ранее сообщалось, что немецкая биатлонистка Дениз Херманн назвала золото Александра Логинова на чемпионате мира в Антхольце в спринтерской достижением настоящего.