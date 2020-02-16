Смолов попал в основной состав «Сельты» на матч с «Реалом»
«Сельта» из Виго объявила стартовый состав на матч 24-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала».
Встреча пройдет в Мадриде. С первых минут в составе гостей на поле появится российский нападающий Федор Смолов.
Стартовый состав «Сельты»: Рубен, Джозеф Айду, Лукас Оласа, Кевин Васкес, Нестор Араухо, Джейсон Мурильо, Филип Брадарич, Окай Йокушлу, Рафинья, Федор Смолов, Яго Аспас.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 23.00 мск.
Ранее издание Marca назвала Смолова неприятным воспоминанием для капитана «Реала».