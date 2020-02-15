Шведский атлет второй раз за неделю побил мировой рекорд в прыжках с шестом
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Шведский атлет Арман Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом на международном турнире в Глазго.
Спортсмен преодолел планку на высоте 6 м 18 см. 8 февраля также установил рекорд (6 м 17 см).
«Это было отличное соревнование. Я почувствовал невероятную энергию, которую дали мне зрители», — цитирует Дюплантиса официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Ранее сообщалось, что канадский конькобежец установил мировой рекорд на чемпионате мира.