Устюгов впервые прокомментировал свою дисквалификацию и лишение золота ОИ

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Российский биатлонист Евгений Устюгов впервые прокомментировал свою дисквалификацию и лишение золота Олимпийских игр 2014 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данное решение Международной федерации биатлона (IBU) нельзя назвать никак иначе как беспредел.

При этом, заявил спортсмен, что нигде нет упоминания свидетелей, которые бы могли подтвердить подранные догадки со стороны федерации.

Устюгов считает, что такую провокацию устроили представители Германии. Какие конкретно — он не уточнил.

Ранее сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подтвердило факт двухлетней дисквалификации Евгения Устюгова.