Губерниев заявил о возможной потере Устюговым золота ОИ-2010
Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил о возможной потере биатлонистом Евгением Устюговым золота Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».
По его словам, у Устюгова в паспорте крови находятся аномальные показатели, которые вызовут подозрения при дальнейшем рассмотрении допинговых дел.
Этот факт, по мнению Губерниева, может заставить контролирующие органы забрать у 34-летнего спортсмена золото Ванкувера-2010, выигранное им в масс-старте.
Ранее сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подтвердило факт двухлетней дисквалификации Евгения Устюгова.