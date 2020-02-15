Губерниев заявил о возможной потере Устюговым золота ОИ-2010

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Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил о возможной потере биатлонистом Евгением Устюговым золота Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

По его словам, у Устюгова в паспорте крови находятся аномальные показатели, которые вызовут подозрения при дальнейшем рассмотрении допинговых дел.

Этот факт, по мнению Губерниева, может заставить контролирующие органы забрать у 34-летнего спортсмена золото Ванкувера-2010, выигранное им в масс-старте.

Ранее сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подтвердило факт двухлетней дисквалификации Евгения Устюгова.