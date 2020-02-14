Футбольный агент считает Гвардиолу виновником отстранения «Манчестер Сити»
Агент Дмитрий Селюк высказался об отстранении «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона.
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение дисквалифицировать английский клуб за нарушение финансового фэйр-плей, а также оштрафовать команду на €30 млн.
Селюк заявил, что ему жаль фанатов команды.
«Решение УЕФА показывает, что перед законом все равны, и даже такие гранды, как «Манчестер Сити». Жаль, что так получилось, что кое-кто заблудился в финансах», — цитирует Селюка РИА «Новости».
Агент отметил, что после подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) УЕФА пойдет на встречу «Манчестер Сити».
Также Селюк считает, что главный тренер клуба Хосеп Гвардиола тратит большие деньги на трансферы футболистов, а генеральный и финансовый директора не спорят с ним.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обжалует отстранение от еврокубков на два сезона.