Футбольный агент считает Гвардиолу виновником отстранения «Манчестер Сити»

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Агент Дмитрий Селюк высказался об отстранении «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона.

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение дисквалифицировать английский клуб за нарушение финансового фэйр-плей, а также оштрафовать команду на €30 млн.

Селюк заявил, что ему жаль фанатов команды.

«Решение УЕФА показывает, что перед законом все равны, и даже такие гранды, как «Манчестер Сити». Жаль, что так получилось, что кое-кто заблудился в финансах», — цитирует Селюка РИА «Новости».

Агент отметил, что после подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) УЕФА пойдет на встречу «Манчестер Сити».

Также Селюк считает, что главный тренер клуба Хосеп Гвардиола тратит большие деньги на трансферы футболистов, а генеральный и финансовый директора не спорят с ним.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обжалует отстранение от еврокубков на два сезона.