«Манчестер Сити» обжалует отстранение от еврокубков на два сезона

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«Манчестер Сити» отреагировал на отстранение от еврокубков на два сезона.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте команды, сообщается, что в клубе не удивлены решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Манчестер Сити всегда предвидел конечную необходимость поиска независимого органа и процесса беспристрастного рассмотрения всеобъемлющего массива неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что клуб совершил серьезные нарушения правил лицензирования и фэйр-плей, завысив спонсорские доходы в отчетах 2012 и 2016 годов.