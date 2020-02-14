«Манчестер Сити» обжалует отстранение от еврокубков на два сезона
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«Манчестер Сити» отреагировал на отстранение от еврокубков на два сезона.
В заявлении, опубликованном на официальном сайте команды, сообщается, что в клубе не удивлены решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Манчестер Сити всегда предвидел конечную необходимость поиска независимого органа и процесса беспристрастного рассмотрения всеобъемлющего массива неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что клуб совершил серьезные нарушения правил лицензирования и фэйр-плей, завысив спонсорские доходы в отчетах 2012 и 2016 годов.