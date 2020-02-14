Шестеркин из-за травмы не сыграет с «Миннесотой»

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Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин не сможет помочь своей команде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд», сообщает официальный сайт Лиги.

По информации источника, у российского игрока травма лодыжки, из-за которой он не сможет сыграть в третьем матче подряд. Вместо него место в воротах займет еще один россиянин — Александр Георгиев.

Согласно словам главного тренера команды Дэвида Куинна, Шестеркин может восстановиться уже к матчу с «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее сообщалось, что Пастрняк снова возглавил снайперскую гонку НХЛ, обогнав Овечкина и Мэттьюса.