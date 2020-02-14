Пеле опроверг информацию о своей депрессии

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Легендарный бразильский футболист Пеле опроверг информацию, согласно которой у него депрессивное состояние, передает Sport24.

Сын именитого игрока ранее проинформировал о том, что отец заперся дома и ведет затворнический образ жизни из-за депрессии, возникшей из-за проблем со здоровьем.

«Спасибо за ваши молитвы и беспокойства. Я в порядке. Мне скоро исполнится 80. У меня бывают как хорошие, так и плохие дни. Это нормально для человека в моем возрасте», — заявил Пеле.

Стоит отметить, что экс-футболист недавно перенес операцию по замене тазобедренного сустава.

Ранее сообщалось, что сын Пеле рассказал о депрессии отца.