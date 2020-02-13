Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд

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Сборная России в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Матвея Елисеева и Александра Логинова стала шестой в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону.

Турнир проходит в итальянском Антхольце.

Как сообщает Sport24, отечественные спортсмены обновили собственный антирекорд, оставшись без медалей в 27 гонках подряд.

Стоит отметить, что в последний раз россияне попадали на пьедестал на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене в декабре 2019-го, когда Логинов взял серебро в гонке преследования, а девушки пришли к финишу вторыми в эстафете.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию сегодняшней гонки.

Ранее Анна Богалий призвала верить в сборную России по биатлону.