Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд
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Сборная России в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Матвея Елисеева и Александра Логинова стала шестой в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону.
Турнир проходит в итальянском Антхольце.
Как сообщает Sport24, отечественные спортсмены обновили собственный антирекорд, оставшись без медалей в 27 гонках подряд.
Стоит отметить, что в последний раз россияне попадали на пьедестал на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене в декабре 2019-го, когда Логинов взял серебро в гонке преследования, а девушки пришли к финишу вторыми в эстафете.
«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию сегодняшней гонки.
Ранее Анна Богалий призвала верить в сборную России по биатлону.