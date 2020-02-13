Соболев рассказал о срыве перехода в клуб из АПЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/492/12935492/1280_1280_max-pic905-895x505-47334.jpg">

Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал о срыве перехода в минувшее зимнее трансферное окно в клуб из Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, предметный интерес к его персоне проявлял лондонский «Кристал Пэлас», но из-за отсутствия разрешения на работу осуществить трансфер не удалось.

«Сделке помешало то, что я не играл за сборную России. Мы не смогли доказать, что будем там играть постоянно», — сказал Соболев.

Ранее сообщалось, что в первом полуфинальном матче Кубка Италии «Наполи» выиграл у миланского «Интера».