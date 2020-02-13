Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой

Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина о начале переговоров с президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом.

В своем Twitter экс-комментатор развал 28-летнего форварда тряпкой.

Напомним, что после отказа заключить арендное соглашение с черноморским клубом, руководство «Зенита» сослало Кокорина во вторую команду, выступающую в Олимп-ПФЛ.

Ранее сообщалось, что парикмахер бывшего полузащитника столичного «Локомотива» Дмитрия Тарасова Денис Ли прокомментировал скандальную фотографию игрока, на которой рядом с ним написано слово «коронавирус».