Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой
Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина о начале переговоров с президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом.
В своем Twitter экс-комментатор развал 28-летнего форварда тряпкой.
Напомним, что после отказа заключить арендное соглашение с черноморским клубом, руководство «Зенита» сослало Кокорина во вторую команду, выступающую в Олимп-ПФЛ.
Ранее сообщалось, что парикмахер бывшего полузащитника столичного «Локомотива» Дмитрия Тарасова Денис Ли прокомментировал скандальную фотографию игрока, на которой рядом с ним написано слово «коронавирус».
Увы. Тряпка.) https://t.co/Ugd8QKXN1H— Василий Уткин ���� (@radioutkin) February 12, 2020