Загитова хочет воспитывать новых чемпионов
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своих планах на будущее, передает Sport24.
Она отметила, что продолжает тренировки в «Хрустальном», при этом проводит на катке 12 часов. Также она выступает в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
«Готовлюсь к поступлению в Российский государственный университет физической культуры. Хочу отучиться на тренера и, как Этери Георгиевна, воспитывать новых чемпионов», — поделилась фигуристка.
Ранее сообщалось, что Плющенко оценил шансы Загитовой и Медведевой исполнять четверные прыжки.