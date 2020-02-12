Загитова хочет воспитывать новых чемпионов

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своих планах на будущее, передает Sport24.

Она отметила, что продолжает тренировки в «Хрустальном», при этом проводит на катке 12 часов. Также она выступает в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

«Готовлюсь к поступлению в Российский государственный университет физической культуры. Хочу отучиться на тренера и, как Этери Георгиевна, воспитывать новых чемпионов», — поделилась фигуристка.

Ранее сообщалось, что Плющенко оценил шансы Загитовой и Медведевой исполнять четверные прыжки.