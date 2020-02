Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин получил травму

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Виннипег Джетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» российский вратарь Игорь Шестеркин получил повреждение. Об этом сообщает Over The Top Show.

Голкипер провел на льду около 14 минут, после чего в него влетел форвард Эндрю Копп. Врач команды убрал Шестеркин из ворот, его заменил Хенрик Лундквист.

По предварительной информации, у россиянина диагностировано сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что «Баффало Сейберс» оказался сильнее «Детройт Ред Уингз».

Shesterkin gets pulled by the concussion spotter. #NYR #PlayLikeANewYorker pic.twitter.com/htVs5tPIUB