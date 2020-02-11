Александрова обыграла Касаткину в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

<img src="//img.gazeta.ru/files3/531/12028531/RIAN_5672665.HR-pic905-895x505-94761.jpg">

Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге.

В матче первого круга российская спортсменка одолела свою соотечественницу Дарью Касаткину.

Встреча, которая длилась 2 часа 2 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 4:6; 6:3; 4:6 в пользу Александровой.

За выход в следующий раунд россиянка поборется с хорватской теннисисткой Донной Векич.

Ранее сообщалось, что Светлана Кузнецова вышла в следующий раунд турнира в Санкт-Петербурге.