Александрова обыграла Касаткину в первом круге турнира в Санкт-Петербурге
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Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге.
В матче первого круга российская спортсменка одолела свою соотечественницу Дарью Касаткину.
Встреча, которая длилась 2 часа 2 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 4:6; 6:3; 4:6 в пользу Александровой.
За выход в следующий раунд россиянка поборется с хорватской теннисисткой Донной Векич.
Ранее сообщалось, что Светлана Кузнецова вышла в следующий раунд турнира в Санкт-Петербурге.