Общество

В Харьковской области расширили зону эвакуации

Обязательная эвакуация объявлена еще в семи пунктах Харьковской области
Umit Bektas/Reuters

В Харьковской области в зону обязательной эвакуации вошли еще семь населенных пунктов. Об этом украинскому изданию «Общественное» сообщил глава областной полиции Петр Токарь.

По его словам, в этих населенных пунктах проживает 25 семей с детьми и на днях будет начат процесс эвакуации населения с этих территорий.

«Мы буквально с сегодняшнего-завтрашнего дня начнем процесс эвакуации, чтобы в первую очередь вывезти детей. Во вторую очередь мы будем работать над тем, чтобы вывезти других граждан», — сказал он.

3 января вице-премьер Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в 40 населенных пунктах Днепропетровской области.

По его словам, данное решение приняли из-за сложной ситуации с безопасностью. Всего украинские власти намерены эвакуировать более трех тысяч детей вместе с родителями из 44 прифронтовых населенных пунктов Днепропетровской области, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее в Черниговской области Украины объявили обязательную эвакуацию.
 
