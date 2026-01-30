Мужчина с молотками и вафельницей убил 5 знакомых в московской квартире

В Москве мужчину обвинили в убийстве 5 человек более 30 лет назад

Москвича обвиняют в убийстве, которое он совершил более 30 лет назад. Об этом сообщает СК РФ в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Доваторов весной 1995 года. По версии следствия, пьяный фигурант жестоко избил пять человек, для этого он использовал молотки, нож и вафельницу.

«От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия, а злоумышленник скрылся», – сообщается в публикации.

Изначально установить личность преступника не смогли, но спустя годы, после дополнительного анализа собранных доказательств, его нашли. Предполагаемым убийцей оказался ранее судимый мужчина, которого задержали в Ставропольском крае.

Во время допроса обвиняемый признал вину, с ним провели все необходимые следственные мероприятия. Вскоре ему изберут меру пресечения. Следователи настаивают на заключении под стражу.

