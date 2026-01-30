Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Мужчина с молотками и вафельницей убил 5 знакомых в московской квартире

В Москве мужчину обвинили в убийстве 5 человек более 30 лет назад
СК РФ

Москвича обвиняют в убийстве, которое он совершил более 30 лет назад. Об этом сообщает СК РФ в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Доваторов весной 1995 года. По версии следствия, пьяный фигурант жестоко избил пять человек, для этого он использовал молотки, нож и вафельницу.

«От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия, а злоумышленник скрылся», – сообщается в публикации.

Изначально установить личность преступника не смогли, но спустя годы, после дополнительного анализа собранных доказательств, его нашли. Предполагаемым убийцей оказался ранее судимый мужчина, которого задержали в Ставропольском крае.

Во время допроса обвиняемый признал вину, с ним провели все необходимые следственные мероприятия. Вскоре ему изберут меру пресечения. Следователи настаивают на заключении под стражу.

Ранее дагестанец расправился с сожительницей после продажи машины.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!