Ведущая Ситтель прокомментировала свое включение в санкционный список ЕС

Ситтель: включение журналистов РФ в санкционный список — высокая оценка работы
Павел Бедняков/РИА Новости

Ведущая телеканала «Россия-1» Мария Ситтель с юмором отреагировала на добавление ее имени в свежий санкционный перечень Евросоюза. В своем Telegram-канале журналистка отметила, что рассматривает это как признание значимости ее работы в профессии.

«Вот такая высокая оценка нашей деятельности. Ну что, дорогие друзья, чем опаснее мы для Евросоюза, тем полезнее мы для нашей страны. Так что живем дальше, работаем дальше. А европейцев ждем в гости», — поделилась она.

Накануне стало известно, что в обновленный перечень санкций Евросоюза попали телеведущие Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин, Екатерина Андреева и Мария Ситтель. Помимо них, в списке оказались артист балета Сергей Полунин и рэп-исполнитель Рома Жиган. Совет ЕС заявил, что Россия «в течение многих лет ведет гибридные кампании» против европейских стран, а фигуранты списка «распространяют пропаганду и дезинформацию».

Ранее Губерниев рассказал, как на нем скажутся санкции ЕС.
 
