Петербургский аэропорт Пулково представил новый логотип. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Там отметили, что новая символика имеет сразу несколько отсылок, важных для аэропорта.

«Графика отсылает к разводным мостам — одному из главных символов города. В линиях также угадываются силуэты самолетов и буква «Л» — отсылка к городу-герою Ленинграду», — говорится в сообщении.

Как уточняется, новый логотип Пулково разработала студия известного российского дизайнера Артемия Лебедева. В ближайшее время он появится на сайте воздушной гавани, в терминале, а также на сувенирной продукции.

