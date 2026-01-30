Размер шрифта
Аэропорт Пулково представил новый логотип

Аэропорт Пулково: презентовали обновленный логотип
Telegram-канал «Аэропорт Пулково»

Петербургский аэропорт Пулково представил новый логотип. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Там отметили, что новая символика имеет сразу несколько отсылок, важных для аэропорта.

«Графика отсылает к разводным мостам — одному из главных символов города. В линиях также угадываются силуэты самолетов и буква «Л» — отсылка к городу-герою Ленинграду», — говорится в сообщении.

Как уточняется, новый логотип Пулково разработала студия известного российского дизайнера Артемия Лебедева. В ближайшее время он появится на сайте воздушной гавани, в терминале, а также на сувенирной продукции.

21 этого года в аэропорту Пулково приземлился первый самолет, прибывший прямым рейсом из Касабланки в Санкт-Петербург. В петербургской авиагавани состоялась торжественная церемония запуска нового направления. В мероприятии приняли участие директор по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши, представители комитетов по туризму, внешним связям и транспорту города.

Ранее Honda внедрила свой новый логотип.
 
