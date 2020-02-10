Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в полупрозрачном платье
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Российская теннисистка Мария Шарапова посетила вечеринку после вручения престижной кинопремии «Оскар», прошедшей в Лос-Анджелесе.
Бывшая первая ракетка мира опубликовала фото с мероприятия в Instagram. Спортсменка появилась на красной ковровой дорожке в эффектном полупрозрачном платье. Пост набрал почти 60 тысяч лайков. Многие оценили наряд Шараповой, однако были подписчики, раскритиковавшие ее за откровенный наряд.
Спортсменка пришла на мероприятие в сопровождении своего молодого человека Александра Джилкса.
Ранее сообщалось, что Шарапова опустилась на 371-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).