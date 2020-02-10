Три голевые передачи Месси помогли «Барселоне» обыграть «Бетис»

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«Барселона» переиграла «Бетис» в матче 23-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Френки де Йонг, Серхио Бускетс и Клеман Лангле. Капитан каталонского клуба Лионель Месси оформил ассистентский хет-трик. У хозяев мячи забили Серхио Каналес и Набиль Фекир.

На 76-й минуте за вторую желтую карточку был удален Фекир. Спустя три минуты удаление заработал Лангле.

После 23-х туров «Барселона» (49 очков) занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» (28) располагается на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» разгромил «Осасуну» в матче чемпионата Испании.

Испания. Примера. 23-й тур

«Бетис» (Севилья) — «Барселона» (Барселона) — 2:3

Голы: 1:0 — Каналес, 6 (пенальти); 1:1 — де Йонг, 9; 2:1 — Фекир, 26; 2:2 — Бускетс, 45+3; 2:3 — Лангле, 72.

Удаления: Фекир, 76 — Лангле, 79.