Три голевые передачи Месси помогли «Барселоне» обыграть «Бетис»
«Барселона» переиграла «Бетис» в матче 23-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Френки де Йонг, Серхио Бускетс и Клеман Лангле. Капитан каталонского клуба Лионель Месси оформил ассистентский хет-трик. У хозяев мячи забили Серхио Каналес и Набиль Фекир.
На 76-й минуте за вторую желтую карточку был удален Фекир. Спустя три минуты удаление заработал Лангле.
После 23-х туров «Барселона» (49 очков) занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» (28) располагается на 13-й строчке.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» разгромил «Осасуну» в матче чемпионата Испании.
Испания. Примера. 23-й тур
«Бетис» (Севилья) — «Барселона» (Барселона) — 2:3
Голы: 1:0 — Каналес, 6 (пенальти); 1:1 — де Йонг, 9; 2:1 — Фекир, 26; 2:2 — Бускетс, 45+3; 2:3 — Лангле, 72.
Удаления: Фекир, 76 — Лангле, 79.