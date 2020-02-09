Сборная России по буллитам проиграла Чехии на этапе Евротура
Сборная России проиграла команде Чехии в матче третьего этапа Евротура.
Встреча, прошедшая в Стокгольме, завершилась со счетом 4:3 в пользу чехов. В составе россиян отличились Артур Каюмов, Андрей Светлаков и Павел Порядин. У чехов дубль оформил Ян Коштялек, также отличился Якуб Флек.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная России потерпела поражения во всех трех матчах Шведских хоккейных игр. Также команда проиграла Финляндии (0:3) и Швеции (2:5).
Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал поражение от команды Швеции.
Хоккей. Евротур. Шведские игры. 3-й тур
Россия — Чехия — 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)