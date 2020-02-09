Шестеркин выйдет в основе на матч «Рейнджерс» против «Лос-Анджелеса»

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Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин выйдет в основе на матч регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса». Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Отметим, что 24-летний вратарь дебютировал в главной хоккейной лиге мира в январе текущего года.

За пять игр в основе «рейнджеров» россиянин отразил 92,2% бросков по воротам.

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