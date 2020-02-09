Шестеркин выйдет в основе на матч «Рейнджерс» против «Лос-Анджелеса»
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Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин выйдет в основе на матч регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса». Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Отметим, что 24-летний вратарь дебютировал в главной хоккейной лиге мира в январе текущего года.
За пять игр в основе «рейнджеров» россиянин отразил 92,2% бросков по воротам.
Ранее сообщалось, что супруга нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская попросила мужа перестать приносить домой сувениры, связанные с обновлением рекордов.
Igor Shesterkin will be in net tomorrow, per Coach Quinn. pic.twitter.com/zC1HL2fLvs— New York Rangers (@NYRangers) February 8, 2020